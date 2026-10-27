У Доломітових Альпах через танення льоду виявили боєприпаси часів Першої світової

У Доломітових Альпах внаслідок стрімкого танення льодовиків виявили значну кількість нерозірваних боєприпасів часів Першої світової війни.

Про це повідомила італійська армія, передає The Guardian, пише "Європейська правда".

За даними італійської армії, ці боєприпаси, серед яких були італійські артилерійські снаряди та французькі мінометні бомби, були вилучені та знешкоджені альпійською армійською бригадою "Джулія".

Фото: італійська армія

Бригада вилучила та знешкодила 250 вибухових пристроїв, серед яких 18 італійських 75-міліметрових артилерійських снарядів та 37 мінометних снарядів "Тевето" – французького виробництва, які також постачалися італійській королівській армії під час Першої світової війни.

фото: італійська армія

Зазначається, що ця зброя походить із "білої війни": бойових дій між австро-угорською армією та італійськими військами, що відбувалися в період з 1915 по 1918 роки.

Нещодавно у польському Щецині проводили операцію зі знешкодження та вилучення нерозірваної авіабомби часів Другої світової війни.

На початку вересня у Польщі фермер під час роботи на полі виявив понад 700 небезпечних предметів часів Другої світової війни.