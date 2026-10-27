В Доломитовых Альпах из-за таяния льда нашли боеприпасы времен Первой мировой войны

В Доломитовых Альпах вследствие стремительного таяния ледников обнаружили значительное количество неразорвавшихся боеприпасов времен Первой мировой войны.

Об этом сообщила итальянская армия, передает The Guardian, пишет "Европейская правда".

По данным итальянской армии, эти боеприпасы, среди которых были итальянские артиллерийские снаряды и французские минометные бомбы, были изъяты и обезврежены альпийской армейской бригадой "Джулия".

Фото: итальянская армия

Бригада изъяла и обезвредила 250 взрывных устройств, среди которых 18 итальянских 75-миллиметровых артиллерийских снарядов и 37 минометных снарядов "Тевето" французского производства, которые также поставлялись итальянской королевской армии во время Первой мировой войны.

фото: итальянская армия

Отмечается, что это боеприпасы "белой войны": боевых действий между австро-венгерской армией и итальянскими войсками, происходивших в период с 1915 по 1918 годы.

Недавно в польском Щецине проводили операцию по обезвреживанию и изъятию неразорвавшейся авиабомбы времён Второй мировой войны.

В начале сентября в Польше фермер во время работы на поле обнаружил более 700 опасных предметов времён Второй мировой войны.