Один із останніх льодовиків Словенії зникне за кілька днів

Площа одного з останніх льодовиків Словенії скоротилася до кількох крижаних плям, які, за словами дослідників, можуть зникнути вже за кілька днів.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

За Триглавським льодовиком вчені ведуть спостереження з 1946 року, коли його площа становила близько 14 гектарів. В останні роки він фактично перестав функціонувати як льодовик, оскільки на ньому не утворювався новий лід.

"Усе вказує на те, що останні залишки льоду буквально зникнуть найближчими днями", – сказав Міха Павшек із Географічного інституту імені Антона Меліка при Науково-дослідному центрі Словенської академії наук і мистецтв.

У зв’язку з прискоренням кліматичних змін минулої зими на льодовику випало менше снігу, ніж зазвичай, і він розтанув надзвичайно рано, оскільки залишки льоду довше залишалися під впливом літньої спеки.

Льодовики тануть по всій Європі, яка зазнала швидшого потепління, ніж будь-який інший континент. Павшек зазначив, що втрата льодовиків у сусідній Австрії може зрештою призвести до зменшення стоку в басейнах річок Драва та Мура, які є важливими джерелами зрошення в Словенії.

Триглавський льодовик роками приваблював лижників улітку і протягом багатьох поколінь шанувався як символ альпійської спадщини Словенії.

Нагадаємо, в серпні в Італії через спекотну погоду закрили останню досі доступну локацію для катання на лижах влітку – льодовик Стельвіо.

Минулого року повідомляли, що за 60 років в італійських Альпах зникли льодовики площею як в озера Комо.