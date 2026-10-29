Санду скликає Раду безпеки Молдови через масштабну кібератаку

Президентка Молдови Мая Санду скликає засідання Ради безпеки у зв’язку з нещодавньою масштабною кібератакою.

Про це пише Newsmaker із посиланням на повідомлення пресслужби апарату Санду, передає "Європейська правда".

В адміністрації Санду наголосили, що атака, найімовірніше, організована з використанням технологій штучного інтелекту.

Зазначається, що засідання Ради безпеки відбудеться найближчими днями. На ньому планують оцінити наслідки хакерського втручання та розробити заходи у відповідь.

Напередодні влада Молдови заявила про ознаки того, що за нещодавньою масштабною кібератакою може стояти ширша кампанія за участю іноземних державних структур.

Повідомляли, що хакери викрали з урядових систем дані приблизно 750 тисяч жителів Молдови.

Прем’єр-міністр Василе Тофан після витоку з урядових систем даних заявив про необхідність більше інвестувати в безпеку та бути готовими до зростання кількості кібератак.