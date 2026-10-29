Санду созывает Совбез Молдовы в связи с масштабной кибератакой

Президент Молдовы Майя Санду созывает заседание Совета безопасности в связи с недавней масштабной кибератакой.

Об этом пишет Newsmaker со ссылкой на сообщение пресс-службы аппарата Санду, передает "Европейская правда".

В администрации Санду подчеркнули, что атака, скорее всего, организована с использованием технологий искусственного интеллекта.

Отмечается, что заседание Совета безопасности состоится в ближайшие дни. На нем планируется оценить последствия хакерского вмешательства и разработать ответные меры.

Накануне власти Молдовы заявили о признаках того, что за недавней масштабной кибератакой может стоять более широкая кампания с участием иностранных государственных структур.

Сообщалось, что хакеры похитили из правительственных систем данные примерно 750 тысяч жителей Молдовы.

Премьер-министр Василе Тофан после утечки данных из правительственных систем заявил о необходимости больше инвестировать в безопасность и быть готовыми к росту числа кибератак.