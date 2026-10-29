Корецький обговорив з прем'єром Естонії допомогу українській енергетиці та локомотиви для "УЗ"

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом, в якій обговорив підтримку енергетики та залізниці.

Про це Корецький повідомив на своєму акаунті в Х, пише "Європейська правда".

Прем’єр-міністри обговорили двосторонню співпрацю та підтримку Естонією шляху інтеграції України до ЄС. А ще – підтримку енергетичного сектору та залізниці, включно з постачанням локомотивів, та фінансування потреб України на наступний рік.

"Я поінформував свого колегу про наслідки щоденних російських ударів по енергетиці, економіці, зв’язку та критичній інфраструктурі. Збитки від цих атак сягнули майже 8 мільярдів доларів, а держава втрачає податкові надходження", – написав Корецький.

Також очільники урядів обговорили Конференцію з відновлення України, яка відбудеться в Таллінні в січні 2027 року.

"З огляду на ситуацію та виклики цієї зими, ми вважаємо за важливе, щоб URC 2027 зосередилася на стійкості України. Конференція повинна дати конкретний результат: практичну допомогу та консолідовану підтримку від наших партнерів прямо зараз", – додав прем’єр-міністр.

Раніше Естонія оголосила про виділення ще 10 млн євро на закупівлю озброєння для України.

Також Естонія спільно з залізничними підприємствами визначила понад 60 локомотивів, які можна було б передати Україні.