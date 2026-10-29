Корецкий обсудил с премьером Эстонии помощь украинской энергетике и локомотивы для "УЗ"

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий провел телефонный разговор с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, в ходе которого обсудил вопросы поддержки энергетики и железных дорог.

Об этом Корецкий сообщил в своём аккаунте в X, пишет "Европейская правда".

Премьер-министры обсудили двустороннее сотрудничество и поддержку Эстонией курса интеграции Украины в ЕС. А также – поддержку энергетического сектора и железных дорог, включая поставку локомотивов, и финансирование потребностей Украины на следующий год.

"Я проинформировал своего коллегу о последствиях ежедневных российских ударов по энергетике, экономике, связи и критической инфраструктуре. Убытки от этих атак достигли почти 8 миллиардов долларов, а государство теряет налоговые поступления", – написал Корецкий.

Также главы правительств обсудили Конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в Таллинне в январе 2027 года.

"Учитывая ситуацию и вызовы этой зимы, мы считаем важным, чтобы URC 2027 сосредоточилась на устойчивости Украины. Конференция должна дать конкретный результат: практическую помощь и консолидированную поддержку от наших партнеров прямо сейчас", – добавил украинский премьер.

Ранее Эстония объявила о выделении ещё 10 млн евро на закупку вооружения для Украины.

Также Эстония совместно с железнодорожными предприятиями определила более 60 локомотивов, которые можно было бы передать Украине.