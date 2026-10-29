"Ще встигнете відзвітувати Москві": у Молдові відповіли на закиди опозиції про угоду з Україною

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу прокоментував заклики опозиції оприлюднити текст угоди про військово-технічну співпрацю з Україною.

Його слова передає NewsMaker, пише "Європейська правда".

29 жовтня Гросу, відповідаючи на закиди опозиції, звинуватив її у спробі роздути скандал і заявив, що всі подібні угоди оприлюднюються в рамках процедури ухвалення рішень.

Раніше із закликами опублікувати текст військової угоди з Україною виступили Партія соціалістів (ПСРМ) та мер Кишинева Іон Чебан.

"Через кібератаки ця дуже важлива тема дещо відійшла на другий план. Ми вимагаємо негайно оприлюднити угоду, щоб люди знали, що ви підписали. Йдеться про долю країни", – заявив мер столиці.

Гросу відповів опонентам, заявивши, що текст документа буде оприлюднено.

"Наскільки ж вони відсталі й наскільки слабкі їхні аргументи, коли вони намагаються роздути з цього скандал. Мер Чебан, який уже вирішив усі проблеми цього міста, вимагає опублікувати угоду. Отож, усі подібні угоди зрештою публікують. Це прозорість процесу ухвалення рішень: люди бачать документ, коли він перебуває в уряду, коли надходить до парламенту", – сказав він.

При цьому глава парламенту Молдови припустив, що опозиція хоче якомога швидше відзвітувати Росії про цю угоду, та порадив їм стежити за оновленнями на урядових сервісах.

"Пане мер та колеги з опозиції, я розумію, що кожен із вас поспішає – хто швидше звітує перед Москвою. Встигнете. Слідкуйте за офіційними сайтами уряду та парламенту. Як тільки документ там опублікують, скопіюйте його та надішліть своїм керівникам", – заявив Гросу.

Нагадаємо, що Молдова та Україна уклали 26 жовтня угоду про військово-технічне співробітництво. Документ допоможе країнам обмінюватися досвідом у цій сфері та використовувати технологічні рішення, розроблені й випробувані Україною для захисту повітряного простору.

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий відкинув критику угоди з боку опозиції, яка звинуватила владу в порушенні нейтралітету, і наголосив, що документ не передбачає надання прямої військової допомоги, а його головна мета – захист населення та повітряного простору країни.