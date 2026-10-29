"Еще успеете отчитаться перед Москвой": в Молдове ответили на обвинения оппозиции о соглашении с Украиной

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу прокомментировал призывы оппозиции обнародовать текст соглашения о военно-техническом сотрудничестве с Украиной.

Его слова передает NewsMaker, пишет "Европейская правда".

29 октября Гросу, отвечая на обвинения оппозиции, обвинил её в попытке раздуть скандал и заявил, что все подобные соглашения обнародуются в рамках процедуры принятия решений.

Ранее с призывами обнародовать текст военного соглашения с Украиной выступили Партия социалистов (ПСРМ) и мэр Кишинева Ион Чебан.

"Из-за кибератак эта очень важная тема несколько отошла на второй план. Мы требуем немедленно обнародовать соглашение, чтобы люди знали, что вы подписали. Речь идет о судьбе страны", – заявил мэр столицы.

Гросу ответил оппонентам, заявив, что текст документа будет обнародован.

"Насколько же они отсталые и насколько слабы их аргументы, если они пытаются раздуть из этого скандал. Мэр Чебан, который уже решил все проблемы этого города, требует обнародовать соглашение. Значит, все подобные соглашения в конечном итоге публикуют. Это прозрачность процесса принятия решений: люди видят документ, когда он находится в правительстве, когда поступает в парламент", – сказал он.

При этом глава парламента Молдовы предположил, что оппозиция хочет как можно быстрее отчитаться перед Россией об этом соглашении, и посоветовал им следить за обновлениями на правительственных сайтах.

"Господин мэр и коллеги из оппозиции, я понимаю, что каждый из вас спешит – кто быстрее отчитается перед Москвой. Успеете. Следите за официальными сайтами правительства и парламента. Как только документ там опубликуют, скопируйте его и отправьте своим руководителям", – заявил Гросу.

Напомним, что Молдова и Украина 26 октября заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Документ поможет странам обмениваться опытом в этой сфере и использовать технологические решения, разработанные и опробованные Украиной для защиты воздушного пространства.

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый отверг критику соглашения со стороны оппозиции, обвинившей власти в нарушении нейтралитета, и подчеркнул, что документ не предусматривает оказания прямой военной помощи, а его главная цель – защита населения и воздушного пространства страны.