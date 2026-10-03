Опитування: майже половина британців підтримує повернення до ЄС

Майже половина виборців у Великій Британії підтримує позицію лідера Лейбористської партії Енді Бернема щодо можливого повернення країни до Європейського Союзу після наступних загальних виборів.

Про це свідчать результати нового опитування Messina Group (TMG), пише The Guardian, передає "Європейська правда".

За даними дослідження, перегляд умов відносин Великої Британії з ЄС потенційно може збільшити частку голосів за Лейбористську партію на сім відсоткових пунктів, якщо Бернем запропонує провести новий референдум і виступить за повернення до Євросоюзу.

Майже третина опитаних вважає, що перед поверненням до ЄС необхідно провести окремий референдум.

Як свідчать дані, варіант повторного вступу в ЄС підтримують 49%. Протилежну думку мають 28,5%.

За збереження чинних відносин Британії з ЄС, але з усуненням якомога більшої кількості торговельних бар’єрів підтримали 48,2%, проти виступили 20,9%. За митний союз висловилися 47,1%, а проти нього – 20,7%.

Приєднання до єдиного ринку та асоційоване членство йшли практично нога в ногу: їх підтримали відповідно 45,1% та 45,5% респондентів, тоді як збереження чинних відносин підтримали 42%.

А подальше віддалення Великої Британії від ЄС підтримали лише 27,9%, проти висловилися 41,2%.

Також, як зазначається, 25,9% заявили, що хочуть, щоб Велика Британія негайно знову приєдналася до ЄС, тоді як дещо менша частка (22,9%) вважає, що це має статися протягом наступних трьох років, а 8,4% – протягом наступного десятиліття.

При цьому 23% заявили, що взагалі не хочуть тісніших відносин.

Водночас дані свідчать, що 29,7% опитаних вважають, що Велика Британія правильно зробила, вийшовши з ЄС, тоді як 52,4% вважають, що це було помилкою, а 17,9% не знають.

На запитання, чи був Brexit успіхом, чи провалом, 12,2% відповіли, що це був успіх, 54,9% – що це був провал, 23,2% не визначилися, а 9,7% не знають.

В опитуванні, яке проводили у період з 12 по 24 вересня взяли участь 11461 британець.

Нагадаємо, Бернем заявив, що пізніше цього року викладе варіанти зміцнення відносин між Великою Британією та ЄС, зазначивши на з'їзді Лейбористської партії, що Brexit приніс "більше шкоди, ніж користі".

Згодом лідери Іспанії та Франції заявили, що Європейський Союз радо прийняв би Велику Британію, якби вона коли-небудь вирішила знову приєднатися до блоку.