Опрос: почти половина британцев поддерживает возвращение в ЕС

Почти половина избирателей в Великобритании поддерживает позицию лидера Лейбористской партии Энди Бернема относительно возможного возвращения страны в Европейский Союз после следующих всеобщих выборов.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Messina Group (TMG), пишет The Guardian, передает "Европейская правда".

По данным исследования, пересмотр условий отношений Великобритании с ЕС потенциально может увеличить долю голосов за Лейбористскую партию на семь процентных пунктов, если Бернем предложит провести новый референдум и выступит за возвращение в Евросоюз.

Почти треть опрошенных считает, что перед возвращением в ЕС необходимо провести отдельный референдум.

Как показывают данные, вариант повторного вступления в ЕС поддерживают 49%. Противоположное мнение разделяют 28,5%.

За сохранение действующих отношений Великобритании с ЕС, но с устранением как можно большего количества торговых барьеров высказались 48,2%, против выступили 20,9%. За таможенный союз высказались 47,1%, а против него – 20,7%.

Присоединение к единому рынку и ассоциированное членство шли практически нога в ногу: их поддержали соответственно 45,1% и 45,5% респондентов, тогда как сохранение существующих отношений поддержали 42%.

А дальнейшее отдаление Великобритании от ЕС поддержали лишь 27,9%, против высказались 41,2%.

Также, как отмечается, 25,9% заявили, что хотят, чтобы Великобритания немедленно вновь присоединилась к ЕС, тогда как несколько меньшая доля (22,9%) считает, что это должно произойти в течение следующих трех лет, а 8,4% – в течение следующего десятилетия.

При этом 23% заявили, что вообще не хотят более тесных отношений.

В то же время данные свидетельствуют, что 29,7% опрошенных считают, что Великобритания поступила правильно, выйдя из ЕС, тогда как 52,4% считают, что это была ошибка, а 17,9% затруднились с ответом.

На вопрос, был ли Brexit успехом или провалом, 12,2% ответили, что это был успех, 54,9% – что это был провал, 23,2% не определились, а 9,7% затруднились с ответом.

В опросе, который проводился в период с 12 по 24 сентября, приняли участие 11 461 британец.

Напомним, Бернем заявил, что позднее в этом году изложит варианты укрепления отношений между Великобританией и ЕС, отметив на съезде Лейбористской партии, что Brexit принёс "больше вреда, чем пользы".

Впоследствии лидеры Испании и Франции заявили, что Европейский Союз с радостью принял бы Великобританию, если бы она когда-нибудь решила вновь присоединиться к блоку.