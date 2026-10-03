У Литві через невідомий повітряний об’єкт підіймали винищувачі

У Литві вранці 3 жовтня тимчасово оголосили ймовірну повітряну загрозу через невідомий повітряний об’єкт.

Про це пише LRT із посиланням на голову Національного центру управління кризовими ситуаціями (NKVC) Вілмантаса Віткаускаса, передає "Європейська правда".

Як зазначається, через інцидент контрольований повітряний простір поблизу Вільнюського аеропорту тимчасово закрили, а в повітря підняли винищувачі.

Попередження жовтого рівня оголосили незадовго до 10:00. Водночас об’єкт повністю ідентифікувати не вдалося.

За словами Віткаускаса, винищувачі піднялися в повітря та виконували відповідні процедури. До служб також надходили повідомлення від мешканців, які нібито бачили об’єкт за межами Вільнюса в напрямку Йонави.

Однак ці повідомлення не були підтверджені.

О 10:37 повітряну загрозу скасували. За словами голови NKVC, об’єкт зник із зони спостереження і більше не становив загрози. Водночас його пошуки продовжилися.

Віткаускас зазначив, що наразі невідомо, чи йшлося саме про безпілотник. За його словами, певні параметри об’єкта вказували на швидкість, дещо нижчу за звичайну для дронів.

"Якщо він впав, якщо це був дрон, його доведеться знайти. Але це не обов’язково був дрон", – сказав Віткаускас.

Він також не виключив, що зафіксоване явище могло бути пов’язане з аномалією або міграцією птахів.

Наразі литовські служби продовжують встановлювати природу об’єкта та обставини його появи в районі Вільнюса.

Напередодні писали, що у Литві розпочинається розгортання пілотної версії української системи спостереження за повітряним простором SkyFortress, призначеної для виявлення дронів та інших повітряних загроз.

Нещодавно частину мешканців південно-східної Литви було оповіщено про можливу повітряну тривогу, але згодом з’ясувалося, що радари зафіксували зграю птахів.