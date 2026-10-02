Литва розгортає українську систему SkyFortress для виявлення дронів

У Литві розпочинається розгортання пілотної версії української системи спостереження за повітряним простором SkyFortress, призначеної для виявлення дронів та інших повітряних загроз.

Про це у п’ятницю, 2 жовтня, повідомило Міністерство національної оборони Литви, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Як зазначається, мова йде про акустичну систему виявлення дронів. Вона призначена для виявлення об’єктів, що летять на низькій висоті, за звуками, які вони видають, або за їхніми радіосигналами.

"Повітряні загрози стрімко змінюються, тому ми приймаємо відповідні рішення. Замість того щоб створювати все з нуля, ми адаптуємо системи, які вже використовуються в Україні. Таким чином ми послідовно зміцнюємо весь ланцюг протиповітряної оборони: від спостереження за повітряним простором до перехоплення та нейтралізації повітряних загроз", – заявив міністр національної оборони Робертас Каунас.

За його словами, SkyFortress доповнює перший етап цього ланцюга – спостереження.

Міністерство оборони Литви наголосило, що система здатна в режимі реального часу класифікувати об’єкти, які залишають акустичні або електромагнітні сліди.

Як повідомлялося, Литва спільно з Польщею розробляє план міжнародної евакуації населення, який буде застосовуватися у разі необхідності евакуювати через кордон частину мешканців Литви, Латвії та Естонії.

Литовський прем’єр Міндаугас Сінкявічюс заявив, що Литва підготувала плани евакуації з огляду на зростаючу загрозу з боку Росії.

25 вересня Литва розпочала свої найбільші щорічні національні мобілізаційні навчання "Vyčio skliautas 2026" ("Купол Вітіса 2026"), метою яких є перевірка того, як країна реагуватиме на погіршення ситуації з безпекою та перехід до режиму мобілізації в умовах війни.