В Литве из-за неизвестного воздушного объекта поднялись истребители

В Литве утром 3 октября временно объявили о возможной воздушной угрозе из-за неизвестного летательного объекта.

Об этом пишет LRT со ссылкой на главу Национального центра управления кризисными ситуациями (NKVC) Вилмантаса Виткаускаса, передает "Европейская правда".

Как отмечается, из-за инцидента контролируемое воздушное пространство вблизи Вильнюсского аэропорта временно закрыли, а в воздух подняли истребители.

Предупреждение желтого уровня объявили незадолго до 10:00. При этом объект полностью идентифицировать не удалось.

По словам Виткаускаса, истребители поднялись в воздух и выполняли соответствующие процедуры. В службы также поступали сообщения от жителей, которые якобы видели объект за пределами Вильнюса в направлении Йонавы.

Однако эти сообщения не были подтверждены.

В 10:37 воздушная угроза была снята. По словам главы NKVC, объект исчез из зоны наблюдения и больше не представлял угрозы. В то же время его поиски продолжились.

Виткаускас отметил, что пока неизвестно, речь шла именно о беспилотнике. По его словам, определенные параметры объекта указывали на скорость, несколько ниже обычной для дронов.

"Если он упал, если это был дрон, его придётся найти. Но это не обязательно был дрон", – сказал Виткаускас.

Он также не исключил, что зафиксированное явление могло быть связано с аномалией или миграцией птиц.

В настоящее время литовские службы продолжают устанавливать природу объекта и обстоятельства его появления в районе Вильнюса.

Накануне сообщалось, что в Литве начинается развертывание пилотной версии украинской системы наблюдения за воздушным пространством SkyFortress, предназначенной для обнаружения дронов и других воздушных угроз.

Недавно часть жителей юго-восточной Литвы была оповещена о возможной воздушной тревоге, но впоследствии выяснилось, что радары зафиксировали стаю птиц.