В Іспанії обвалився бар: 11 людей госпіталізували

В іспанській провінції Ла-Ріоха у суботу, 3 жовтня, обвалився бар, внаслідок чого 11 людей госпіталізували.

Про це пише Reuters із посиланням на дані влади, передає "Європейська правда".

Як зазначається, бар у місті Сан-Вісенте-де-ла-Сонсьєрра обвалився приблизно о 05:25 ранку, заблокувавши всередині від 25 до 30 людей.

Служби екстреної допомоги були змушені витягувати людей з-під уламків зруйнованої будівлі. Пожежники перевіряли місце події, щоб з’ясувати, чи не залишився там ще хтось.

🚨 12 heridos en el derrumbe parcial de un establecimiento hostelero en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja). El suceso se ha producido sobre las 05:25 horas, cuando había alrededor de 50 personas en el interior. pic.twitter.com/WlmS7hIWoR – okdiario.com (@okdiario) October 3, 2026

За словами врятованих, спочатку обвалилася підлога бару, а потім – стеля.

Поліція розпочала розслідування причин обвалу бару.

Нагадаємо, у новорічну ніч у барі Le Constellation на швейцарському курорті Кран-Монтана сталася пожежа, внаслідок неї загинули 40 людей і 116 постраждали – переважно молодь.

Фігурантами розслідування стали французькі співвласники бару, а також місцеві посадовці, відповідальні за громадську безпеку.