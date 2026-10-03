В Испании обрушился бар: 11 человек госпитализированы
Новости — Суббота, 3 октября 2026, 12:50 —
В испанской провинции Ла-Риоха в субботу, 3 октября, обрушился бар, в результате чего 11 человек были госпитализированы.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные властей, передает "Европейская правда".
Как отмечается, бар в городе Сан-Висенте-де-ла-Сонсьерра обрушился примерно в 05:25 утра, заблокировав внутри от 25 до 30 человек.
Службы экстренной помощи были вынуждены извлекать людей из-под обломков разрушенного здания. Пожарные проверяли место происшествия, чтобы выяснить, не остался ли там еще кто-нибудь.
🚨 12 heridos en el derrumbe parcial de un establecimiento hostelero en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja). El suceso se ha producido sobre las 05:25 horas, cuando había alrededor de 50 personas en el interior. pic.twitter.com/WlmS7hIWoR– okdiario.com (@okdiario) October 3, 2026
По словам спасенных, сначала обрушился пол бара, а затем – потолок.
Полиция начала расследование причин обрушения бара.
Напомним, в новогоднюю ночь в баре Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтана произошёл пожар, в результате которого погибли
40 человек и 116 пострадали – преимущественно молодёжь.Фигурантами расследования стали французские совладельцы бара, а также местные чиновники, ответственные за общественную безопасность.