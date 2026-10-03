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В Испании обрушился бар: 11 человек госпитализированы

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Новости — Суббота, 3 октября 2026, 12:50 — Уляна Кричковская-Богданова

В испанской провинции Ла-Риоха в субботу, 3 октября, обрушился бар, в результате чего 11 человек были госпитализированы.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные властей, передает "Европейская правда".

Как отмечается, бар в городе Сан-Висенте-де-ла-Сонсьерра обрушился примерно в 05:25 утра, заблокировав внутри от 25 до 30 человек.

Службы экстренной помощи были вынуждены извлекать людей из-под обломков разрушенного здания. Пожарные проверяли место происшествия, чтобы выяснить, не остался ли там еще кто-нибудь.

По словам спасенных, сначала обрушился пол бара, а затем – потолок.

Полиция начала расследование причин обрушения бара.

Напомним, в новогоднюю ночь в баре Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтана произошёл пожар, в результате которого погибли

40 человек и 116 пострадали – преимущественно молодёжь.Фигурантами расследования стали французские совладельцы бара, а также местные чиновники, ответственные за общественную безопасность.

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