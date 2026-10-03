В Испании обрушился бар: 11 человек госпитализированы

В испанской провинции Ла-Риоха в субботу, 3 октября, обрушился бар, в результате чего 11 человек были госпитализированы.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные властей, передает "Европейская правда".

Как отмечается, бар в городе Сан-Висенте-де-ла-Сонсьерра обрушился примерно в 05:25 утра, заблокировав внутри от 25 до 30 человек.

Службы экстренной помощи были вынуждены извлекать людей из-под обломков разрушенного здания. Пожарные проверяли место происшествия, чтобы выяснить, не остался ли там еще кто-нибудь.

🚨 12 heridos en el derrumbe parcial de un establecimiento hostelero en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja). El suceso se ha producido sobre las 05:25 horas, cuando había alrededor de 50 personas en el interior. pic.twitter.com/WlmS7hIWoR – okdiario.com (@okdiario) October 3, 2026

По словам спасенных, сначала обрушился пол бара, а затем – потолок.

Полиция начала расследование причин обрушения бара.

Напомним, в новогоднюю ночь в баре Le Constellation на швейцарском курорте Кран-Монтана произошёл пожар, в результате которого погибли

40 человек и 116 пострадали – преимущественно молодёжь.Фигурантами расследования стали французские совладельцы бара, а также местные чиновники, ответственные за общественную безопасность.