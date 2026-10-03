Німеччина передала Одещині понад 23 тонни енергетичного обладнання

Понад 23 тонни енергетичного обладнання передали на Одещину за підтримки німецької компанії Amprion GmbH.

Про це 3 жовтня повідомили у Міністерстві енергетики України, пише "Європейська правда".

У міністерстві подякували уряду Німеччини та компанії Amprion GmbH за підтримку енергосистеми України.

"Зі складів хабів Міненерго за підтримки німецької компанії Amprion GmbH на Одещину передали понад 23 тонни енергетичного обладнання. Ця гуманітарна допомога дозволить енергетикам підтримувати надійну роботу мережі та відновлювати електропостачання у разі перебоїв внаслідок російських атак", – йдеться у повідомленні.

Минулого тижня Швеція поставила 31 тонну необхідного енергообладнання до Полтавської, Київської та Івано-Франківської областей України.

Раніше Литва передала декільком українським регіонам понад 17 тонн енергетичного обладнання.

А Німеччина профінансувала нову партію енергетичного обладнання на понад 640 тисяч євро для Дніпропетровської області.