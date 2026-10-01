Швеція передала енергетичне обладнання для трьох областей України

Минулого тижня Швеція поставила 31 тонну необхідного обладнання до Полтавської, Київської та Івано-Франківської областей України.

Про це йдеться в повідомленні українського Міністерства енергетики в Х, інформує "Європейська правда".

Поставки включали стаціонарні дизель-генератори для медичних закладів, комунальних служб та цифрової інфраструктури, а також обладнання для виробництва та обробки бетонних блоків.

У Полтавській області генератори допоможуть лікарням забезпечувати надання життєво важливих медичних послуг під час відключень електроенергії. У Київській області резервне електропостачання забезпечить функціонування критично важливих об’єктів, а обладнання, доставлене в Івано-Франківську область, використовуватиметься для забезпечення роботи інфраструктури.

"Ця допомога дозволить зміцнити стійкість життєво важливих служб та підтримати підготовку до чергової зими в умовах війни на тлі триваючих російських атак", – зазначили в українському міністерстві.

Раніше Литва передала декільком українським регіонам понад 17 тонн енергетичного обладнання. А Німеччина профінансувала нову партію енергетичного обладнання на понад 640 тисяч євро для Дніпропетровської області.