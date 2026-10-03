Германия передала Одесской области более 23 тонн энергетического оборудования

Более 23 тонн энергетического оборудования было передано в Одесскую область при поддержке немецкой компании Amprion GmbH.

Об этом 3 октября сообщили в Министерстве энергетики Украины, пишет "Европейская правда".

В министерстве поблагодарили правительство Германии и компанию Amprion GmbH за поддержку энергосистемы Украины.

"Со складов хабов Минэнерго при поддержке немецкой компании Amprion GmbH в Одесскую область передали более 23 тонн энергетического оборудования. Эта гуманитарная помощь позволит энергетикам поддерживать надежную работу сети и восстанавливать электроснабжение в случае перебоев в результате российских атак", – говорится в сообщении.

На прошлой неделе Швеция поставила 31 тонну необходимого энергетического оборудования в Полтавскую, Киевскую и Ивано-Франковскую области Украины.

Ранее Литва передала нескольким украинским регионам более 17 тонн энергетического оборудования.

А Германия профинансировала новую партию энергетического оборудования на сумму более 640 тысяч евро для Днепропетровской области.