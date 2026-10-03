Ультраправа "АдН" вперше набрала 30% підтримки по всій Німеччині

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" вперше досягла рівня підтримки у 30% в опитуванні авторитетного соціологічного інституту INSA.

Опитування було проведене на замовлення газети Bild, пише "Європейська правда".

Порівняно з минулим тижнем підтримка "АдН" зросла на один процентний пункт і вперше досягла позначки у 30%.

Водночас підтримка керівного блоку ХДС/ХСС знизилася на один процентний пункт до 18%. Таким чином, розрив між "АдН" і ХДС/ХСС зріс до рекордних 12 процентних пунктів. Для ХДС та ХСС цей результат водночас є історичним мінімумом.

Соціал-демократична партія (СДПН) залишається стабільною на рівні 14% і відстає від ХДС/ХСС лише на чотири пункти.

"Зелені" втратили один пункт і також набирають 14%. "Ліві" залишаються на рівні 10%.

Партія BSW, відома раніше як Альянс Сари Вагенкнехт, покращує свій результат з 3% до 4%, відсотків, а Вільна демократична партія залишається на рівні 4%. Отже, обидві партії й надалі не можуть подолати п’ятивідсотковий бар’єр.

Опитування було проведено інститутом соціологічних досліджень INSA на замовлення газети Bild. Для цього в період з 28 вересня по 2 жовтня було опитано 1202 виборців по телефону та в Інтернеті.

Як повідомлялось раніше, у Німеччині загострилася криза у коаліції ХДС/ХСС та СДПН, а федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр був змушений втрутитися у суперечки між партнерами по уряду, оскільки стурбований його майбутнім.

Опитування також показують, що жоден канцлер Німеччини ніколи не демонстрував таких поганих результатів серед німців щодо задоволеності його роботою, як Фрідріх Мерц.

Нещодавнє опитування показало, що якби вибори до Бундестагу відбулися найближчої неділі, "Альтернатива для Німеччини" стала б найпопулярнішою політичною силою у Північному Рейні-Вестфалії, яка є рідною землею канцлера Фрідріха Мерца.