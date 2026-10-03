Ультраправая партия "АдГ" впервые набрала 30% поддержки по всей Германии

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" впервые достигла уровня поддержки в 30% в опросе авторитетного социологического института INSA.

Опрос был проведен по заказу газеты Bild, пишет "Европейская правда".

По сравнению с прошлой неделей поддержка "АдГ" выросла на один процентный пункт и впервые достигла отметки в 30%.

В то же время поддержка правящего блока ХДС/ХСС снизилась на один процентный пункт до 18%. Таким образом, разрыв между "АдГ" и ХДС/ХСС вырос до рекордных 12 процентных пунктов. Для ХДС и ХСС этот результат одновременно является историческим минимумом.

Социал-демократическая партия (СДПГ) остается стабильной на уровне 14% и отстает от ХДС/ХСС всего на четыре пункта.

"Зеленые" потеряли один пункт и также набирают 14%. "Левые" остаются на уровне 10%.

Партия BSW, ранее известная как Альянс Сары Вагенкнехт, улучшает свой результат с 3% до 4%, а Свободная демократическая партия остается на уровне 4%. Таким образом, обе партии по-прежнему не могут преодолеть пятипроцентный барьер.

Опрос был проведен институтом социологических исследований INSA по заказу газеты Bild. Для этого в период с 28 сентября по 2 октября было опрошено 1202 избирателя по телефону и в Интернете.

Как сообщалось ранее, в Германии обострился кризис в коалиции ХДС/ХСС и СДПГ, а федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер был вынужден вмешаться в споры между партнерами по правительству, поскольку обеспокоен его будущим.

Опросы также показывают, что ни один канцлер Германии никогда не демонстрировал таких плохих результатов среди немцев по удовлетворенности его работой, как Фридрих Мерц.

Недавний опрос показал, что если бы выборы в Бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, "Альтернатива для Германии" стала бы самой популярной политической силой в Северном Рейне-Вестфалии, которая является родной землей канцлера Фридриха Мерца.