У США стався масштабний витік даних співробітників Міністерства внутрішньої безпеки

У Міністерстві внутрішньої безпеки США стався масштабний витік даних, внаслідок якого могли бути розкриті особисті дані понад 40 тисяч співробітників установи.

Про це пише CNBC, передає "Європейська правда".

Як зазначається, витік могло здійснити угруповання під назвою Department of Peace.

Базу даних опублікували на сайті некомерційної організації, що спеціалізується на витоках Distributed Denial of Secrets. Стверджується, що її отримали із сервісу єдиного входу Okta, яким користується Міністерство внутрішньої безпеки США.

База містить імена співробітників, інформацію про їхні офіси, контактні дані та посади.

Водночас в Okta заявили, що сервіс "не має доказів того, що наші дані або системи були скомпроментовані".

Представники міністерства, своєю чергою, повідомили газеті The Washington Post, що їм "відомо про потенційний витік даних" і вони "працюють над тим, щоб швидко й ефективно владнати ситуацію".

Хакерське угруповання заявило, що здійснило витік у відповідь на те, що, за повідомленнями, 17 липня міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін заявив про посилення тиску на вулицях, активізацію затримання мігрантів і зупинки транспортних засобів.

У серпні у Сполучених Штатах заявили про блокування діяльності китайських хакерів, які нібито причетні до кібератак проти низки ключових федеральних відомств США.

У січні ЗМІ писали, що у рамках масштабної кампанії кібершпигунтства, відомої як Salt Typhoon, Китай зламав електронну пошту, яку використовують співробітники провідних комітетів Палати представників США.