В США произошла крупная утечка данных сотрудников Министерства внутренней безопасности

В Министерстве внутренней безопасности США произошла масштабная утечка данных, в результате которой могли быть раскрыты личные данные более 40 тысяч сотрудников ведомства.

Об этом пишет CNBC, передает "Европейская правда".

Как отмечается, утечку могла организовать группировка под названием Department of Peace.

База данных была опубликована на сайте некоммерческой организации Distributed Denial of Secrets, специализирующейся на утечках. Утверждается, что она была получена из сервиса единого входа Okta, которым пользуется Министерство внутренней безопасности США.

База содержит имена сотрудников, информацию об их офисах, контактные данные и должности.

В то же время в Okta заявили, что у сервиса "нет доказательств того, что наши данные или системы были скомпрометированы".

Представители министерства, в свою очередь, сообщили газете The Washington Post, что им "известно о потенциальной утечке данных" и они "работают над тем, чтобы быстро и эффективно урегулировать ситуацию".

Хакерская группировка заявила, что осуществила утечку в ответ на то, что, по сообщениям, 17 июля министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин заявил об усилении давления на улицах, активизации задержаний мигрантов и остановках транспортных средств.

В августе в Соединённых Штатах заявили о блокировании деятельности китайских хакеров, которые якобы причастны к кибератакам против ряда ключевых федеральных ведомств США.

В январе СМИ писали, что в рамках масштабной кампании кибершпионажа, известной как Salt Typhoon, Китай взломал электронную почту, которой пользуются сотрудники ведущих комитетов Палаты представителей США.