Молдова вперше закупила газ в України і планує встигнути купити більше

Молдова закупила в Україні 2 млн кубометрів природного газу за нижчою, ніж купували досі, ціною – до того, як почнуть діяти обмеження на експорт, влада планує закупити більше українського газу.

Про це пише NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

Прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан заявив, що влада "успішно випробувала механізм закупівлі й тепер хоче купувати великі обсяги газу, щоб знизити витрати". За словами прем’єра, компанія Energocom у короткі терміни під'єдналася до української газової біржі. Це дозволило закуповувати газ безпосередньо на місцевому ринку.

"Обсяги невеликі – 2 млн кубометрів, але ми хотіли перевірити механізм: чи можемо ми закуповувати газ в Україні дешевше та розірвати контракти, які у нас уже є. Механізм спрацював. Компанія Energocom заробила на цьому", – заявив Василе Тофан.

Приватні компанії в Україні можуть експортувати природний газ до 30 листопада. Після цього обмеження знову набудуть чинності й діятимуть до березня. Тому влада Молдови прагне пришвидшити переговори та закупити додаткові обсяги газу за вигіднішими цінами.

Влада розраховує, що додаткові закупівлі в Україні допоможуть знизити витрати на постачання газу та в перспективі дозволять зменшити тарифи для споживачів.

Нагадаємо, у жовтні 2026 року Україна частково відновила експорт газу, який заборонила після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Приватні виробники можуть експортувати до 15% обсягу газу, який вони поставили в газотранспортну систему за попередній місяць. Компанії продають газ на аукціонах і можуть організувати постачання, зокрема, на кордоні з Молдовою.

Раніше Василе Тофан повідомляв, що Молдова з осені 2027 року почне купувати у Румунії газ, який країна видобуватиме в Чорному морі в рамках проєкту Neptun Deep.

Також прем’єр-міністр Молдови закликав українських підприємців використовувати молдовську залізницю для експорту товарів у Румунію, і сказав, що вона може стати мостом між Україною та Балканами.