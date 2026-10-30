Молдова впервые закупила газ у Украины и планирует успеть закупить ещё больше

Молдова закупила в Украине 2 млн кубометров природного газа по цене ниже, чем покупали до сих пор – до вступления в силу ограничений на экспорт власти планируют закупить больше украинского газа.

Об этом пишет NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан заявил, что власти "успешно опробовали механизм закупок и теперь хотят покупать большие объемы газа, чтобы снизить расходы". По словам премьера, компания Energocom в короткие сроки подключилась к украинской газовой бирже. Это позволило закупать газ напрямую на местном рынке.

"Объемы небольшие – 2 млн кубометров, но мы хотели проверить механизм: можем ли мы закупать газ в Украине дешевле и расторгнуть контракты, которые у нас уже есть. Механизм сработал. Компания Energocom заработала на этом", – заявил Василе Тофан.

Частные компании в Украине могут экспортировать природный газ до 30 ноября. После этого ограничения вновь вступят в силу и будут действовать до марта. Поэтому власти Молдовы стремятся ускорить переговоры и закупить дополнительные объемы газа по более выгодным ценам.

Власти рассчитывают, что дополнительные закупки в Украине помогут снизить расходы на поставки газа и в перспективе позволят уменьшить тарифы для потребителей.

Напомним, в октябре 2026 года Украина частично возобновила экспорт газа, который был запрещен после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Частные производители могут экспортировать до 15% объема газа, который они поставили в газотранспортную систему за предыдущий месяц. Компании продают газ на аукционах и могут организовать поставки, в частности, на границе с Молдовой.

Ранее Василе Тофан сообщал, что Молдова с осени 2027 года начнет закупать у Румынии газ, который страна будет добывать в Чёрном море в рамках проекта Neptun Deep.

Также премьер-министр Молдовы призвал украинских предпринимателей использовать молдавскую железную дорогу для экспорта товаров в Румынию и отметил, что она может стать мостом между Украиной и Балканами.