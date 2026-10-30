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Фінляндія і США підписали угоду про мінеральні ресурси та обговорили підтримку України

Новини — П'ятниця, 30 жовтня 2026, 08:59 — Ольга Романська

Фінляндія та США підписали у Вашингтоні дві угоди – про співпрацю у сфері технологій та оборони і про критичні мінеральні ресурси.

Про це в соцмережі Х повідомила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, пише "Європейська правда".

Документи держсекретар США Марко Рубіо та міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен підписали 29 жовтня у Вашингтоні. Йдеться про рамкову угоду про критично важливі мінерали та угоду про технологічне процвітання.

"Фінляндія та США мають чудові відносини. За останні роки наші економічні зв’язки значно зміцніли, особливо у сферах промислових продуктів, зв’язку, космічних технологій, квантових технологій, штучного інтелекту та кількох інших галузях передових цифрових технологій", – написала Валтонен.

Також, за словами глави МЗС Фінляндії, їй вдалося обговорити війну Росії проти України з держсекретарем США.

"Позиція Фінляндії чітка: нам потрібен тиск на воєнну машину Росії та підтримка України, включно з її протиповітряною обороною, щоб захищати цивільні життя", – зазначила Еліна Валтонен.

Раніше двосторонню рамкову угоду про співпрацю щодо критично важливих мінеральних ресурсів США уклали з Литвою.

А міністерка гірничої промисловості Гренландії Наая Натаніельсен відкинула бажання США розподілити природні багатства острова, заявивши, що жодна зовнішня сила не має вирішувати долю величезних ресурсів цієї арктичної території.

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Фінляндія США
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