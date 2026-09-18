Литва та США підписали угоду про стратегічні мінеральні ресурси

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс та держсекретар США Марко Рубіо підписали двосторонню рамкову угоду про співпрацю щодо критично важливих мінеральних ресурсів.

Про це повідомляє 15Min, інформує "Європейська правда".

Будріс заявив, що Литва прагне зробити свій внесок у досягнення цих цілей, використовуючи свій досвід у високотехнологічному виробництві, передових технологіях, обробці критично важливих матеріалів та логістиці.

"Ще одним важливим напрямком є ​​розширення центрів обробки даних у Литві та інвестиції США. У нас також є власний важливий та унікальний порт, який захищений від ворожих інвестицій, і у нас є великі плани розширення в південній частині Клайпедського порту. І біотехнології – сфера, де застосовуються рішення штучного інтелекту для забезпечення здоров’я та добробуту людей", – сказав Будріс.

Також Будріс повідомив, що скоро США оголосять своє рішення про скорочення військової присутності у Європі, зокрема і в Литві. Про рішення, за його словами, мають повідомити в найближчі тижні або дні.

Як інформує видання, понад 1000 американських солдатів завершили ротацію в Литві протягом літа, хоча деякі залишилися в країні. Литва ще не дала чіткої відповіді щодо того, коли буде нова ротація.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони США нібито розглядають радикальне скорочення американської присутності у Європі, що може стосуватися третини усіх американських сил – приблизно 25 тисяч військових.

Також у Білому домі нібито розглядають можливість підписання з Росією певних бізнес-угод ще до того, як РФ припинить війну проти України – щоб "підтвердити свої добрі наміри".