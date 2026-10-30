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Финляндия и США подписали соглашение о минеральных ресурсах и обсудили поддержку Украины

Новости — Пятница, 30 октября 2026, 08:59 — Ольга Романская

Финляндия и США подписали в Вашингтоне два соглашения – о сотрудничестве в сфере технологий и обороны и о критически важных минеральных ресурсах.

Об этом в социальной сети X сообщила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, пишет "Европейская правда".

Документы подписали госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен 29 октября в Вашингтоне. Речь идет о рамочном соглашении о критически важных минералах и соглашении о технологическом процветании.

"У Финляндии и США прекрасные отношения. За последние годы наши экономические связи значительно укрепились, особенно в сферах промышленных продуктов, связи, космических технологий, квантовых технологий, искусственного интеллекта и ряда других отраслей передовых цифровых технологий", – написала Валтонен.

Кроме того, по словам главы МИД Финляндии, ей удалось обсудить войну России против Украины с госсекретарем США.

"Позиция Финляндии ясна: нам нужно оказывать давление на военную машину России и поддерживать Украину, в том числе её противовоздушную оборону, чтобы защитить жизни мирных жителей", – отметила Элина Валтонен.

Ранее двустороннее рамочное соглашение о сотрудничестве в области критически важных минеральных ресурсов США заключили с Литвой.

А министр горнодобывающей промышленности Гренландии Наая Натаниэльсен отвергла намерение США распределить природные богатства острова, заявив, что ни одна внешняя сила не должна решать судьбу огромных ресурсов этой арктической территории.

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Финляндия США
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