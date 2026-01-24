У Гренландії відкинули бажання США контролювати її мінеральні ресурси

Міністерка гірничої промисловості Гренландії Наая Натаніельсен відкинула бажання США розподілити природні багатства острова, заявивши, що жодна зовнішня сила не має вирішувати долю величезних ресурсів цієї арктичної території.

Про це вона сказала в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Натаніельсен заявила, що Гренландія "не збирається погоджуватися на те, щоб майбутній розвиток нашого мінерального сектору вирішувався за межами Гренландії".

Арктичний острів має достатні запаси деяких видів рідкоземельних елементів, щоб забезпечити чверть світового попиту. Тут також зосереджені величезні поклади нафти, газу, золота та металів, необхідних для чистої енергетики, хоча наразі видобуток майже не ведеться.

Президент США Дональд Трамп цього тижня заявив, що досяг із генсеком НАТО Марком Рютте "рамкової домовленості щодо майбутньої угоди" стосовно Гренландії. Її деталі невідомі, але якщо ця домовленість передбачає контроль над гренландськими мінералами будь-якою іншою країною, окрім самої Гренландії, відповідь Нуука буде негативною, підкреслила міністерка.

Європейський посадовець на умовах анонімності повідомив виданню у четвер, що угода щодо Гренландії може передбачати створення наглядової ради для контролю за мінералами острова. Натаніельсен відкинула таку можливість.

"Це означало б відмову від суверенітету. Те, що відбувається з нашими мінералами – це наша юрисдикція", – заявила вона, припустивши можливість вирішення питання ресурсів через багатосторонні переговори.

"Я не кажу, що ніякої угоди не може бути", – зазначила гренландська політикиня. Але вона додала, що "ми не можемо почати обмінювати мінерали на суверенітет".

Після зустрічі з прем’єр-міністром Гренландії Єнсом Фредеріком Нільсеном у Нууку в п’ятницю, де обговорювалася потенційна угода Трампа, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила: хоча ситуація залишається серйозною, "ми маємо шлях, який зараз намагаємося пройти з американцями".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс днями заявив, що Сполучені Штати вже забезпечують неявний захист Гренландії, а тому повинні брати участь у розподілі її ресурсів через стратегічне значення острова.

За даними ЗМІ, США хочуть отримати суверенні права на частину території Гренландії та заблокувати потенційно ворожих супротивників, таких як Китай чи Росія, від видобутку корисних копалин.

Читайте також: "Жест доброї волі" Трампа. Що змусило лідера США поставити на паузу війну за Гренландію