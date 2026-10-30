В Греции арестовали троих подозреваемых в смертоносном взрыве в Афинах

Власти Греции арестовали троих человек, подозреваемых в краже медных газовых труб из здания, что привело к утечке газа, которая, в свою очередь, стала причиной смертоносного взрыва в центре Афин.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные властей, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в этом инциденте подозреваются два грека и гражданин Албании.

По результатам расследования эксперты из отдела по расследованию преступлений пожарной службы пришли к выводу, что за несколько часов до взрыва подозреваемые повредили основную инфраструктуру подачи природного газа в двухэтажное здание, снимая медные детали труб.

Ожидается, что подозреваемые предстанут перед прокурором в пятницу, 30 октября.

Речь идет о взрыве, произошедшем 25 сентября, в результате которого погибли шесть человек.

А 21 октября в центре столицы Греции прогремел взрыв, в результате инцидента были ранены два полицейских и два прохожих.