Опитування: 75% фінів схвалюють дзвінок їхнього президента Путіну

Нове опитування громадської думки свідчить, що більшість фінів схвалює телефонну розмову президента їхньої країни Александра Стубба з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це йдеться в опитуванні компанії Taloustutkimus на замовлення газети Ilta-Sanomat, передає "Європейська правда".

Як свідчать дані, 75% респондентів повністю або частково погоджуються з тим, що Стубб вчинив правильно, зателефонувавши Путіну разом із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

З них 34% респондентів повністю погоджуються з цим твердженням, а 41% частково. Зазначається, що лише 13% повністю або частково не погоджуються з цим твердженням, а решта 12% не визначилися.

Також, за даними опитування, найбільш позитивно до дзвінка ставляться люди віком 80 років і старші: аж 91% з них вважає, що Стубб вчинив правильно. Водночас кількість респондентів у цій віковій групі була досить невеликою.

Серед осіб віком 35–49 років 68% вважають, що президент Фінляндії вчинив правильно.

Опитування було проведено 28–29 жовтня 2026 року. Усього 1103 дорослих, які проживають на материковій частині Фінляндії, взяли участь в опитуванні через онлайн-панель.

Як повідомляли, 27 жовтня президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії з власної ініціативи провели телефонну розмову з Путіним. За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Український президент Володимир Зеленський заявив, що після розмови європейських лідерів з очільником Кремля є відчуття, що Росія серйозно налаштована на зустріч переговорних груп в Абу-Дабі.

ЗМІ писали, що під час телефонної розмови з президентом Фінляндії і прем'єр-міністром Норвегії очільник Кремля майже весь час розповідав про "історичні першопричини конфлікту" з Україною.

Водночас Стьоре попросив у Financial Times виправити статтю про розмову. За його словами, Путін попросив викласти свою версію поточної ситуації й у цьому контексті проаналізував ситуацію з 2014 року і до сьогодні.