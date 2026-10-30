Опрос: 75% финнов одобряют звонок своего президента Путину

Новый опрос общественного мнения показывает, что большинство финнов одобряют телефонный разговор президента их страны Александра Стубба с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом говорится в опросе компании Taloustutkimus, проведенном по заказу газеты Ilta-Sanomat, сообщает "Европейская правда".

Как показывают данные, 75% респондентов полностью или частично согласны с тем, что Стубб поступил правильно, позвонив Путину вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

Из них 34% респондентов полностью согласны с этим утверждением, а 41% – частично. Отмечается, что лишь 13% полностью или частично не согласны с этим утверждением, а остальные 12% не определились.

Также, согласно данным опроса, наиболее положительно к звонку относятся люди в возрасте 80 лет и старше: целых 91% из них считают, что Стубб поступил правильно. В то же время количество респондентов в этой возрастной группе было довольно небольшим.

Среди лиц в возрасте 35–49 лет 68% считают, что президент Финляндии поступил правильно.

Опрос был проведен 28–29 октября 2026 года. Всего 1103 взрослых, проживающих на материковой части Финляндии, приняли участие в опросе через онлайн-панель.

Как сообщалось, 27 октября президент Финляндии и премьер-министр Норвегии по собственной инициативе провели телефонный разговор с Путиным. По словам Стубба, обсуждение было "откровенным и деловым".

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что после разговора европейских лидеров с главой Кремля есть ощущение, что Россия серьезно настроена на встречу переговорных групп в Абу-Даби.

СМИ писали, что во время телефонного разговора с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии глава Кремля почти всё время рассказывал об "исторических первопричинах конфликта" с Украиной.

В то же время Стёре попросил Financial Times исправить статью о разговоре. По его словам, Путин попросил изложить свою версию текущей ситуации и в этом контексте проанализировал ситуацию с 2014 года по сегодняшний день.