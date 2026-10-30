Мерц заявив, що війна США в Ірані обійшлася Європі у понад 100 млрд євро

У п’ятницю канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав до дипломатичного вирішення конфлікту з Іраном на тлі спекуляцій про те, що США можуть завдати нових військових ударів по цій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Мерц наголосив, що Німеччина має значний економічний інтерес у припиненні конфлікту, зазначивши, що зростання цін на енергоносії вже обійшлося Європі у понад 100 млрд євро.

"Я можу лише звернутися до всіх сторін конфлікту: цей конфлікт не можна вирішити військовим шляхом", – заявив Мерц наприкінці свого візиту до Південної Кореї.

Він зазначив, що Німеччина та її партнери працюють через численні канали, щоб координувати та активізувати дипломатичні зусилля з метою якнайшвидшого припинення конфлікту.

Заява Мерца пролунала незабаром після того, як американські ЗМІ повідомили, що президент Дональд Трамп провів рідкісну особисту зустріч із вищим військовим командувачем для обговорення наступних кроків у війні з Іраном.

ЗМІ писали, що Вашингтон попередив кілька арабських країн Перської затоки про необхідність підготуватися до короткої та інтенсивної військової кампанії проти Ірану після проміжних виборів до Конгресу США.

Згідно з даними Пентагону, американські збройні сили на цей час витратили понад $47 млрд на ведення війни в Ірані, що на понад 25% перевищує оцінку Міністерства оборони, оприлюднену в липні.