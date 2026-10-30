Мерц заявил, что война США в Иране обошлась Европе в более чем 100 млрд евро

В пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к дипломатическому урегулированию конфликта с Ираном на фоне спекуляций о том, что США могут нанести новые военные удары по этой стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Мерц подчеркнул, что Германия имеет значительный экономический интерес в прекращении конфликта, отметив, что рост цен на энергоносители уже обошелся Европе в более чем 100 млрд евро.

"Я могу лишь обратиться ко всем сторонам конфликта: этот конфликт нельзя решить военным путем", – заявил Мерц в конце своего визита в Южную Корею.

Он отметил, что Германия и ее партнеры работают по многочисленным каналам, чтобы координировать и активизировать дипломатические усилия с целью скорейшего прекращения конфликта.

Заявление Мерца прозвучало вскоре после того, как американские СМИ сообщили, что президент Дональд Трамп провел редкую личную встречу с высшим военным командованием для обсуждения дальнейших шагов в войне с Ираном.

СМИ писали, что Вашингтон предупредил несколько арабских стран Персидского залива о необходимости подготовиться к короткой и интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США.

Согласно данным Пентагона, американские вооружённые силы на данный момент потратили более 47 млрд долларов на ведение войны в Иране, что более чем на 25 % превышает оценку Министерства обороны, обнародованную в июле.