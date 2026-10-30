Прем'єр Естонії заявив, що не стримуватиметься, говорячи про Росію, через ймовірне прохання США

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, у відповідь на повідомлення у медіа про те, що США нібито просили країни Балтії пом’якшити риторику щодо РФ, заявив, що загравання з диктаторами приносить лише приниження.

Про це повідомляє Delfi, інформує "Європейська правда".

Прем’єр-міністр Естонії каже – його уряд не змінить позицію щодо РФ. Втім, за словами Крістена Міхала, особисто він не отримував прохань змінити риторику від партнерів зі США.

"Естонія, як і інші країни Балтії, має чітку позицію щодо загрози з боку Росії. Ми дотримувалися її раніше і будемо дотримуватися й надалі. У нас вдома ми чуємо передвиборчі нарікання політиків, що ми надто стримані, водночас із новин дізнаємося, що наші союзники з найбільшої країни просять нас стриматися", – зазначив прем’єр-міністр Естонії.

За словами Міхала, востаннє він зустрічався з президентом США Дональдом Трампом влітку в Анкарі, і там ця тема жодним чином не піднімалася.

"Я не збираюся стримуватися – Путін є диктатором, який вбиває жінок і дітей. І робитиме це доти, доки його не змусять змінити свій курс", – додав Крістен Міхал.

Нагадаємо, агентство Reuters повідомило, посилаючись на свої джерела, про те, що Пентагон просив країни Балтії стримати різкі заяви про Росію.

Міністр національної оборони Литви Робертас Каунас прокоментував цю інформацію і заявив, що в його уряді "завжди висловлюються, спираючись на факти".