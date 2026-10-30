Премьер-министр Эстонии заявил, что не будет сдерживаться, говоря о России, из-за возможной просьбы США
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал, отвечая на сообщения в СМИ о том, что США якобы просили страны Балтии смягчить риторику в отношении РФ, заявил, что заигрывание с диктаторами приносит лишь унижение.
Об этом сообщает Delfi, передает "Европейская правда".
Премьер-министр Эстонии заявляет, что его правительство не изменит позицию в отношении РФ. Впрочем, по словам Кристена Михала, лично он не получал просьб изменить риторику от партнеров из США.
"Эстония, как и другие страны Балтии, занимает четкую позицию в отношении угрозы со стороны России. Мы придерживались ее раньше и будем придерживаться и в дальнейшем. У нас дома мы слышим предвыборные жалобы политиков на то, что мы слишком сдержанны, в то же время из новостей узнаем, что наши союзники из крупнейшей страны просят нас проявить сдержанность", – отметил премьер-министр Эстонии.
По словам Михала, в последний раз он встречался с президентом США Дональдом Трампом летом в Анкаре, и там эта тема никоим образом не поднималась.
"Я не собираюсь сдерживаться – Путин является диктатором, который убивает женщин и детей. И будет делать это до тех пор, пока его не заставят изменить свой курс", – добавил Кристен Михал.
Напомним, агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что Пентагон просил страны Балтии сдерживать резкие заявления в адрес России.
Министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас прокомментировал эту информацию и заявил, что в его правительстве "всегда высказываются, опираясь на факты".