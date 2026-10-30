Трамп заявил, что война с Ираном завершится "скоро"
Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил, что война США с Ираном вскоре закончится, но не уточнил, как именно это произойдет.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью радиостанции KCMO, сообщает Reuters.
В беседе с радиостанцией в Канзас-Сити перед промежуточными выборами в Конгресс 3 ноября президент США отметил, что война с Ираном "вскоре завершится".
"Нам нужна гарантия, что ядерного оружия никогда не будет", – добавил он.
Трамп заявил, что США не будут наносить удары по Ирану до промежуточных выборов.
СМИ писали, что Вашингтон предупредил несколько арабских стран Персидского залива о необходимости подготовиться к короткой и интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США.
По данным The New York Times, военные ведомства США и Израиля разработали конкретные планы по возобновлению ударов по Ирану после выборов в США.
Сообщалось, что американские войска на Ближнем Востоке готовы начать новые, потенциально масштабные военные операции против Ирана "в течение 96 часов после получения" приказа от президента Дональда Трампа.