ЄС готує Україні біля 8 млрд євро в рамках Ukraine Facility, транш виплатять у листопаді

Єврокомісія пропонує виділити Україні 8,04 млрд євро за програмою Ukraine Facility – на 264,6 млн євро менше, ніж просив Київ, через неповне виконання умов щодо наглядових рад держпідприємств та підготовки до лібералізації енергетичних ринків.

Про це йдеться у пропозиції Єврокомісії щодо Імплементаційного рішення Ради ЄС "Про встановлення задовільного виконання умов для часткової виплати дев’ятого траншу в межах Плану України за програмою Ukraine Facility" від 21 жовтня, з текстом якої мала змогу ознайомитися кореспондентка "Європейської правди".

Єврокомісія пропонує схвалити 8,04 млрд євро для України в рамках механізму Ukraine Facility, але вказує на недовиконані реформи.

"Україна задовільно виконала відповідні умови для часткової виплати… 4, 7, 8 та 9-го траншів фінансової допомоги в межах Плану України. Така допомога становитиме 8 040 665 425 євро до вирахування попереднього фінансування, з яких 298 747 120 євро припадає на четвертий транш, 368 010 368 євро – на сьомий транш, 95 530 669 євро – на восьмий транш і 7 278 377 268 євро – на дев’ятий транш", – йдеться у документі.

Як повідомили "ЄвроПравді" інформовані джерела в ЄС, після вирахування коштів в рахунок погашення раніше виплаченого авансу, до виплати Україні буде припадати біля 7,8 млрд євро.

Для схвалення запропонованої виплати необхідне рішення Ради ЄС, яке очікується до кінця листопада.

Для поточного дев’ятого траншу Єврокомісія визнала задовільно виконаними 16 кроків з 18: модернізація ІТ-системи виконання судових рішень; затвердження Стратегії захисту прав людини; ухвалення програми протидії торгівлі людьми, стратегії скорочення державної власності в банках і Стратегії зайнятості населення; інвестиції в освіту, охорону здоров’я та житло для ветеранів з інвалідністю, сімей загиблих ветеранів і ВПО; підготовку незалежної оцінки НКРЕКП; електронну ідентифікацію та моніторинг вод тощо.

Щодо невиконаних двох кроків, йдеться про призначення наглядових рад держпідприємств із більшістю незалежних членів (призначено на 10 підприємствах замість 15), а також ухвалення дорожньої карти поступової лібералізації ринків газу й електроенергії.

При визначенні суми виплати Комісія запропонувала врахувати часткове виконання вимоги щодо наглядових рад. А також – дострокове виконання одного кроку, передбаченого для 10 траншу: подання запиту на проведення місії МАГАТЕ з огляду регуляторної діяльності у сфері ядерної та радіаційної безпеки.

Завдяки врахуванню цих чинників Комісія запропонувала виплатити Україні на 529,4 млн євро більше. У результаті різниця між запитом України та запропонованою до виплати сумою становить лише 264,6 млн євро (а не майже 800 млн, як могло бути).

Нагадаємо, 2 жовтня Європейська комісія виділила Україні черговий транш на суму 2,9 млрд євро в рамках механізму Ukraine Facility. "ЄвроПравда" детально описувала, які реформи виконала Україна для отримання цього траншу.

Своєю чергою, єврокомісарка Марта Кос закликала українську владу обʼєднатися для "толоки реформ" в обмін на фінансування.