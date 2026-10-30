Топкомандувач НАТО не бачить затримок у постачанні Україні ракет для Patriot

Головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявив, що США продовжують постачати Україні ракети-перехоплювачі до систем протиповітряної оборони Patriot та комплекси озброєння, оплачені європейськими союзниками.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Гринкевича наводить Bloomberg.

Гринкевич зазначив, що "жодна з поставок пакета PURL, оплаченого європейськими союзниками, не зазнала затримок".

"Усе було доставлено, ба більше, останню партію ми отримали лише минулого тижня. Я не буду вдаватися в подробиці щодо кількості чи типів ракет, але поставки тривають", – сказав він журналістам у Ризі у п’ятницю.

Командувач також запевнив, що робота над наступним складом пакета в рамках PURL вже ведеться.

"Кожна окрема передача через треті країни, про яку просив уряд США, була схвалена. Ми продовжуємо працювати над складом майбутніх пакетів у рамках PURL. Ми дуже наполегливо працюємо над цим", – наголосив Гринкевич.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що все ще очікує затвердження міністром оборони США Пітом Гегсетом передачі додаткових перехоплювачів.

За його словами, цього року Україна отримує у місяць в середньому лише 12 ракет до систем Patriot.

Український міністр оборони Євгеній Хмара закликав країни формату E5 – Німеччину, Велику Британію, Францію, Польщу та Італію – розглянути можливість передачі Україні 10% своїх запасів ракет-перехоплювачів до систем Patriot та IRIS-T в обмін на майбутні поставки, яких очікує Київ.