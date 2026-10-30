Топ-командующий НАТО не видит задержек с поставками Украине ракет для Patriot

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что США продолжают поставлять Украине ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot и комплексы вооружения, оплаченные европейскими союзниками.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Гринкевича приводит Bloomberg.

Гринкевич отметил, что "ни одна из поставок пакета PURL, оплаченного европейскими союзниками, не подверглась задержкам".

"Все было доставлено, более того, последнюю партию мы получили лишь на прошлой неделе. Я не буду вдаваться в подробности относительно количества или типов ракет, но поставки продолжаются", – сказал он журналистам в Риге в пятницу.

Командующий также заверил, что работа над следующим составом пакета в рамках PURL уже ведётся.

"Каждая отдельная передача через третьи страны, о которой просило правительство США, была одобрена. Мы продолжаем работать над составом будущих пакетов в рамках PURL. Мы очень настойчиво работаем над этим", – подчеркнул Гринкевич.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что все еще ожидает утверждения министром обороны США Питом Хэгсетом передачи дополнительных перехватчиков.

По его словам, в этом году Украина получает в месяц в среднем лишь 12 ракет для систем Patriot.

Украинский министр обороны Евгений Хмара призвал страны формата E5 – Германию, Великобританию, Францию, Польшу и Италию – рассмотреть возможность передачи Украине 10% своих запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot и IRIS-T в обмен на будущие поставки, которых ожидает Киев.