Глава МЗС Естонії: США не рекомендували пом’якшувати тон у висловлюваннях щодо Росії

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що від США не було рекомендації змінити тон висловлювань щодо загрози з боку Росії.

Про це естонський міністр сказав в інтерв’ю ERR, повідомляє "Європейська правда".

Тсахкна зазначив, що в США поважають думку Естонії, оскільки вона є експертом з питань Росії.

"Сполучені Штати не робили нам жодних офіційних пропозицій щодо того, що ми маємо якимось чином змінювати свою зовнішню політику чи свою комунікацію. Йдеться про анонімні джерела, я не можу їх коментувати й не хочу цього робити. Однак у Сполучених Штатах і в НАТО загалом дуже поважають думку Естонії, оскільки ми дійсно є експертами з питань Росії", – сказав очільник естонського зовнішньополітичного відомства.

За його словами, естонці "здатні зазирнути далеко вглиб Росії, і наші експертні оцінки, а також розвідувальні дані дуже високо цінуються".

"Ми постійно підтримуємо контакти зі Сполученими Штатами з питань політики безпеки, розміщення тут їхніх військ та оборонних планів НАТО. І, звісно, не в наших інтересах будь-яким чином провокувати Росію – скоріше, Росія сама провокує нас. Тому на нас не чинять жодного тиску ні в той, ні в інший бік, ми обговорюємо ці питання разом", – наголосив міністр.

Тсахкна підкреслив, що країни Балтії, зокрема Естонія, ніколи не допускали у своїх заявах жодної агресивності.

"Увесь цей наратив пов’язаний із бажанням Путіна підірвати політичну єдність нашого західного світу", – додав він.

Як відомо, агентство Reuters повідомило, що представники Пентагону звернулися до Литви та кількох інших країн НАТО з проханням пом’якшити риторику щодо загрози з боку Росії.

У відповідь на це глава литовського Міноборони Робертас Каунас заявив, що не має інформації про таке прохання, та наголосив, що Литва ґрунтує свої заяви щодо Росії на фактах.