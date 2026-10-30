Глава МИД Эстонии: США не рекомендовали смягчать тон в высказываниях в отношении России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что от США не поступало рекомендаций изменить тон высказываний относительно угрозы со стороны России.

Об этом эстонский министр сказал в интервью ERR, сообщает "Европейская правда".

Тсахкна отметил, что в США уважают мнение Эстонии, поскольку она является экспертом по вопросам России.

"Соединенные Штаты не делали нам никаких официальных предложений о том, что мы должны каким-либо образом менять свою внешнюю политику или свою коммуникацию. Речь идет об анонимных источниках, я не могу их комментировать и не хочу этого делать. Однако в Соединенных Штатах и в НАТО в целом очень уважают мнение Эстонии, поскольку мы действительно являемся экспертами по вопросам России", – сказал глава эстонского внешнеполитического ведомства.

По его словам, эстонцы "способны заглянуть глубоко в Россию, и наши экспертные оценки, а также разведывательные данные очень высоко ценятся".

"Мы постоянно поддерживаем контакты с Соединенными Штатами по вопросам политики безопасности, размещения здесь их войск и оборонных планов НАТО. И, конечно, не в наших интересах каким-либо образом провоцировать Россию – скорее, Россия сама провоцирует нас. Поэтому на нас не оказывается никакого давления ни в ту, ни в другую сторону, мы обсуждаем эти вопросы вместе", – подчеркнул министр.

Тсахкна подчеркнул, что страны Балтии, в частности Эстония, никогда не допускали в своих заявлениях никакой агрессивности.

"Весь этот нарратив связан с желанием Путина подорвать политическое единство нашего западного мира", – добавил он.

Как известно, агентство Reuters сообщило, что представители Пентагона обратились к Литве и нескольким другим странам НАТО с просьбой смягчить риторику в отношении угрозы со стороны России.

В ответ на это глава литовского Минобороны Робертас Каунас заявил, что не располагает информацией о такой просьбе, и подчеркнул, что Литва основывает свои заявления в отношении России на фактах.