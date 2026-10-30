В Іспанії можуть зупинити рух поїздів між Мадридом і Барселоною через смертельну аварію

Іспанія розглядає можливість призупинення залізничного сполучення між Мадридом і Барселоною після залізничної катастрофи, що сталася цього тижня у провінції Толедо.

Про це заявив міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте, якого цитує Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Лінія Мадрид–Барселона, що з’єднує два найбільші міста країни, має пройти реконструкцію наступного року.

На відміну від інших країн, де рух поїздів часто призупиняється на час технічного обслуговування, в Іспанії традиційно зберігається залізничне сполучення, а роботи з модернізації проводяться вночі або у вихідні дні.

Призупинення руху поїздів позбавить пасажирів можливості подорожувати між цими двома містами протягом одного-двох років, зазначив Пуенте.

Погіршення стану громадської інфраструктури є однією з головних проблем країни в останні роки, і ця тема починає відігравати важливу роль у передвиборчій кампанії напередодні парламентських виборів, які відбудуться 29 листопада.

Пуенте заявив, що ключовим фактором при прийнятті рішення про те, чи слід зберегти рух високошвидкісних поїздів на найзавантаженішій лінії країни, буде не безпека, а ступінь, в якому ремонтні роботи можуть вплинути на пунктуальність і надійність руху.

За його словами, уряд переглядає свій підхід у зв’язку з більш загальною "недовірою до залізничної системи".

Сам Пуенте опинився під тиском із вимогою піти у відставку через аварії, що сталися цього року за його керівництва.

Він заявив, що піде у відставку лише в тому разі, якщо визнає себе нездатним виконувати свої обов’язки або вважатиме, що втратив довіру прем’єра.

"Я продовжуватиму рухатися вперед, намагаючись виконувати свій обов’язок: відповідати перед громадськістю, пояснювати, роз’яснювати та думати про те, як поліпшити систему", – сказав він.

Нагадаємо, вранці 28 жовтня два потяги зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб.

За останніми даними, жертвами аварії стали 74 особи.

Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.