Міністр транспорту Іспанії відмовляється йти у відставку після смертельної аварії потягів

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте відкинув можливість своєї відставки на тлі залізничної катастрофи в Толедо, в якій загинули 74 особи.

Про це він заявив на пресконференції, повідомляє El Pais, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання про можливу відставку, міністр запевнив, що поділяє занепокоєння уряду щодо двох смертельних аварій за менш ніж рік, але вважає, що "піти було б найпростішим рішенням".

Пуенте неодноразово наголошував, що розгляне можливість відставки лише в тому разі, якщо прем’єр-міністр Педро Санчес вважатиме це доцільним.

"Я – дуже незначна особа для того політичного проєкту, частиною якого я є, і зараз моє завдання – виправити виявлені недоліки та відновити довіру пасажирів до залізниці", – заявив міністр транспорту журналістам.

Пуенте заперечив, що перекладає відповідальність за аварію в Толедо на працівників залізничної системи.

"Я не збираюся використовувати жодного працівника як щит", – заявив міністр, виступивши за те, щоб у ході розслідування діяти "суворо та пропорційно".

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, як і раніше, підтримує міністра транспорту Оскара Пуенте, який опинився в центрі критики після смертельної залізничної катастрофи в Урді.

Нагадаємо, вранці 28 жовтня два потяги зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб.

Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.

За останніми даними, жертвами аварії стали 74 особи.