В Испании могут приостановить движение поездов между Мадридом и Барселоной из-за смертельной аварии

Испания рассматривает возможность приостановки железнодорожного сообщения между Мадридом и Барселоной после железнодорожной катастрофы, произошедшей на этой неделе в провинции Толедо.

Об этом заявил министр транспорта Испании Оскар Пуэнте, которого цитирует Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Линия Мадрид–Барселона, соединяющая два крупнейших города страны, должна пройти реконструкцию в следующем году.

В отличие от других стран, где движение поездов часто приостанавливается на время технического обслуживания, в Испании традиционно сохраняется железнодорожное сообщение, а работы по модернизации проводятся ночью или в выходные дни.

Приостановка движения поездов лишит пассажиров возможности путешествовать между этими двумя городами в течение одного-двух лет, отметил Пуэнте.

Ухудшение состояния общественной инфраструктуры является одной из главных проблем страны в последние годы, и эта тема начинает играть важную роль в предвыборной кампании в преддверии парламентских выборов, которые состоятся 29 ноября.

Пуэнте заявил, что ключевым фактором при принятии решения о том, следует ли сохранить движение высокоскоростных поездов на самой загруженной линии страны, будет не безопасность, а степень, в которой ремонтные работы могут повлиять на пунктуальность и надежность движения.

По его словам, правительство пересматривает свой подход в связи с более общей "недоверием к железнодорожной системе".

Сам Пуэнте оказался под давлением с требованием уйти в отставку из-за аварий, произошедших в этом году под его руководством.

Он заявил, что уйдет в отставку только в том случае, если признает себя неспособным выполнять свои обязанности или сочтет, что утратил доверие премьера.

"Я буду продолжать двигаться вперед, стараясь выполнять свой долг: отчитываться перед общественностью, объяснять, разъяснять и думать о том, как улучшить систему", – сказал он.

Напомним, утром 28 октября два поезда столкнулись недалеко от города Урда в провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек.

По последним данным, жертвами аварии стали 74 человека.

Предполагаемой причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.