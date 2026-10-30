Грецькі острови опинилися відрізаними від зовнішнього світу через страйк моряків

По всій Греції робота поромних переправ практично зупинилася через страйк моряків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERT News.

Страйк охоплює Пірей та шість інших великих грецьких портів. Як наслідок, численні грецькі острови, на яких немає аеропортів, на цілий день опинилися відрізаними від зовнішнього світу.

Багато туристів були змушені змінити свої плани подорожі та відкласти заплановані екскурсії або подальші поїздки.

Профспілки моряків вимагають, серед іншого, підвищення заробітної плати на 12%, поліпшення умов праці та безпеки, а також скорочення щоденного робочого часу до семи годин. Вони також вимагають, щоб на борту суден обов’язково були лікарі.

Профспілки також вимагають, щоб морські райони, де відбуваються збройні конфлікти, класифікувалися як зони бойових дій.

Вони заявили, що моряків не слід відправляти в ці регіони, а перевезення військових матеріалів на торгових суднах має бути припинено.

Страйк має завершитися в суботу вранці.

Як повідомлялося, у профспілці моряків Хорватії прагнуть домогтися оголошення частини Чорного моря біля берегів Болгарії та Румунії зоною бойових дій після того, як громадянин Хорватії зник безвісти внаслідок атаки дронів на комерційне судно.

Болгарія заявила напередодні про ще один випадок ураження торговельного судна дронами у її виключній економічній зоні у Чорному морі. Судном управляла грецька компанія.