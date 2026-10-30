Греческие острова оказались отрезанными от внешнего мира из-за забастовки моряков

По всей Греции работа паромных переправ практически остановилась из-за забастовки моряков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERT News.

Забастовка охватила Пирей и шесть других крупных греческих портов. В результате многочисленные греческие острова, на которых нет аэропортов, на целый день оказались отрезанными от внешнего мира.

Многие туристы были вынуждены изменить свои планы путешествия и отложить запланированные экскурсии или дальнейшие поездки.

Профсоюзы моряков требуют, среди прочего, повышения заработной платы на 12%, улучшения условий труда и безопасности, а также сокращения ежедневного рабочего времени до семи часов. Они также требуют, чтобы на борту судов обязательно находились врачи.

Профсоюзы также требуют, чтобы морские районы, где происходят вооруженные конфликты, классифицировались как зоны боевых действий.

Они заявили, что моряков не следует отправлять в эти регионы, а перевозка военных материалов на торговых судах должна быть прекращена.

Забастовка должна завершиться в субботу утром.

Как сообщалось, в профсоюзе моряков Хорватии стремятся добиться объявления части Черного моря у берегов Болгарии и Румынии зоной боевых действий после того, как гражданин Хорватии пропал без вести в результате атаки дронов на коммерческое судно.

Болгария заявила накануне об ещё одном случае поражения торгового судна дронами в её исключительной экономической зоне в Чёрном море. Судном управляла греческая компания.