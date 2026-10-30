Президент Польщі терміново повернувся у Варшаву через ситуацію з Конституційним трибналом

Президент Польщі Кароль Навроцький скасував свій візит до Сенегалу та терміново повернувся у країну через зміну голови Конституційного трибуналу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Onet.pl.

"На цей час президент має бути в Польщі. Я скасовую свій рейс до Сенегалу. Я повертаюся до Польщі", – написав Кароль Навроцький на порталі X.

Як зазначають у президентському офісі, "відразу після повернення до Польщі президент Республіки Польща Кароль Навроцький зустрінеться з першим головою Верховного суду Збігнєвом Капінським".

Нагадаємо, на сайті Конституційного трибунал зявился повідомлення про відсторонення від посад голови суду Богдана Свечковського та його заступника Бартоломея Соханського.

При цьому на сторінці Конституційного трибуналу у мережі Х, навпаки, вказано, що сайт суду захоплено, а голова трибуналу Богдан Свечковський продовжує виконувати свої обов'язки.

Наразі під будиноком Конституційного трибуналу проходить мітинг опозиції. Протестувальники, серед яких президент партії "Право і Справедливість" Ярослав Качинський, виломали ворота і намагаються потрапити до будинку суду.

Цьому заважає поліція, яка не дає зайти у будинок суду навіть Богдану Свечковському, який також прибув туди. "Ми не будемо битися з поліцією; ми не можемо бути як ці злочинці у польській формі. Ми повернемося сюди з президентом",– заявив Свечковський.

Тим часом міністр юстиції та генеральний прокурор Вальдемар Журек оголосив, що подав до Конституційного трибуналу п’ять заяв про зняття імунітету. Він пояснив, що вони зокрема стосуються виконуючого обов’язки голови Конституційного трибуналу Свечковського та його заступника.

Уряд Дональда Туска прагнув реформувати Суд і призначити нових суддів, проте президент Кароль Навроцький відмовився привести до присяги трьох із шести суддів, призначених парламентом, тоді як голова Богдан Свечковський відмовився дозволити суддям, обраним нинішньою парламентською більшістю, приступити до виконання своїх обов’язків.

Нагадаємо, Генпрокуратура Польщі звернулася до президента Кароля Навроцького з проханням про його допит як свідка в рамках розслідування щодо позбавлення суддів Конституційного суду права виносити рішення.

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