Президент Польши срочно вернулся в Варшаву из-за ситуации с Конституционным трибналом

Президент Польши Кароль Навроцкий отменил свой визит в Сенегал и срочно вернулся в страну из-за смены главы Конституционного трибунала.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.l.

"В настоящее время президент должен быть в Польше. Я отменяю свой рейс в Сенегал. Я возвращаюсь в Польшу", – написал Кароль Навроцкий на портале X.

Как отмечают в президентском офисе, "сразу по возвращении в Польшу президент Республики Польша Кароль Навроцкий встретится с первым председателем Верховного суда Збигневом Капинским".

Напомним, на сайте Конституционного трибунала появилось сообщение об отстранении от должностей председателя суда Богдана Свечковского и его заместителя Бартоломея Соханского.

При этом на странице Конституционного трибунала в сети Х, напротив, указано, что сайт суда захвачен, а глава трибунала Богдан Свечковский продолжает выполнять свои обязанности.

В настоящее время под зданием Конституционного трибунала проходит митинг оппозиции. Протестующие, среди которых президент партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, выломали ворота и попытаются попасть в здание суда.

Этому мешает полиция, которая не дает зайти даже прибывшему туда Богдану Свечковскому."Мы не будем драться с полицией; мы не можем быть как эти преступники в польской форме. Мы вернемся сюда с президентом",– заявил Свечковский.

Между тем министр юстиции и генеральный прокурор Вальдемар Журек объявил, что подал в Конституционный трибунал пять ходатайств о снятии иммунитета. Он пояснил, что они, в частности, касаются исполняющего обязанности председателя Конституционного трибунала Свечковского и его заместителя.

Правительство Дональда Туска стремилось реформировать Суд и назначить новых судей, однако президент Кароль Навроцкий отказался привести к присяге троих из шести судей, назначенных парламентом, в то время как председатель Богдан Свечковский отказался позволить судьям, избранным нынешним парламентским большинством, приступить к исполнению своих обязанностей.

Напомним, Генеральная прокуратура Польши обратилась к президенту Каролю Навроцкому с просьбой о его допросе в качестве свидетеля в рамках расследования по делу о лишении судей Конституционного суда права выносить решения.

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