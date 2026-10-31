Постачання Україні 500 ракет до Patriot почнеться не раніше 2030 року

Постачання Україні 500 ракет PAC-3 MSE для систем протиповітряної оборони Patriot на 2,1 млрд доларів, яке напередодні схвалив Держдеп США, очікується не раніше ніж після 2030 року.

Про це розповіли кореспонденту Radio Free Europe/Radio Liberty у Вашингтоні Алексу Рауфоглу обізнані із ситуацією джерела, інформує "Європейська правда".

Як вказав журналіст, це практично не вирішує проблему гострого дефіциту ракет-перехоплювачів в Україні напередодні зими.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський у себе в Х також вказав, що постачання цих перехоплювачів може початись лише за кілька років.

"Просимо американських партнерів знайти рішення саме тоді, коли є реальна небезпека і реальна потреба у застосуванні PAC-3", – закликав він.

Зеленський зауважив, що сили РФ щодня бʼють по українській енергетиці – лише за останні два тижні жовтня було вже більше 30 російських ударів по дуже вагомих частинах нашої енергомережі.

За його словами, Україна дійсно просила США надати Україні зимовий пакет підтримки з розрахунку 100 перехоплювачів на місяць.

Зеленський додав, що 500 ракет вистачило б "закрити наше небо найближчими місяцями – саме тоді, коли так важливо, щоб Україна була в сильній позиції на перемовинах і щоб у Росії не вийшло зламати життя в українських містах і громадах".

"Сполучені Штати, європейські партнери та інші партнери у світі мають на складах достатні запаси перехоплювачів PAC-3. Надання їх Україні саме зараз, зимою 2026–2027 років, і потім відновлення арсеналів партнерів вже наступними роками завдяки цьому законтрактованому й оплаченому Україною та партнерами виробництву – це був би правильний шлях, і це цілком реально", – підкреслив президент.

Крім того, американський сенатор Річард Блюменталь також зазначає, що його "розчаровує той факт, що, згідно із заявою, перехоплювачі будуть поставлені Україні лише через кілька років".

"Зіткнувшись із жахливо суворою зимою та нестерпними поневіряннями через російські бомбардування, Україна терміново потребує засобів протиповітряної оборони. Згода США на надання негайної допомоги врятувала б безліч життів", – підкреслив він.

Нагадаємо, 30 жовтня Державний департамент США схвалив можливу угоду про продаж уряду України ракет Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) до систем протиповітряної оборони Patriot.

Зеленський раніше заявив, що все ще очікує затвердження міністром оборони США Пітом Гегсетом передачі додаткових перехоплювачів.

За його словами, цього року Україна отримує у місяць в середньому лише 12 ракет до систем Patriot.

Український міністр оборони Євгеній Хмара закликав країни формату E5 – Німеччину, Велику Британію, Францію, Польщу та Італію – розглянути можливість передачі Україні 10% своїх запасів ракет-перехоплювачів до систем Patriot та IRIS-T в обмін на майбутні поставки, яких очікує Київ.